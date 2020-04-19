Александр Кокорин: шампанское или чифир? Чифир

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», ответил на вопросы о своих предпочтениях.

«Зенит» или «Сочи»? На данный момент это «Сочи». Если брать футбол, то «Зенит». PSY или Михаил Круг? Михаил Круг. Шампанское или чифир? Чифир. Испания или АПЛ? Испания. Книга или репчатый лук? Книга, плакать не хочется. Татуировка или побриться налысо? Налысо.

Сочи или Монако? Сочи. Кокорин или Смолов? Кокорин, что за вопрос! 5 миллионов в «Зените» или 500 тысяч в «Реале»? В «Реале», но я его не особо люблю. Больше «Барселону», — сказал Кокорин в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».

Ранее Кокорин рассказал о своём отношении к форварду «Зенита» Артёму Дзюбе.