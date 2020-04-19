Кокорин: «Сочи» хочет, чтобы я остался. Если большой босс захочет сказать, он скажет

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи", заявил, что в южном клубе хотят подписать с ним новый контракт.

«Разговоры о том, что я могу остаться в „Сочи“ пошли. Пока не с самым большим боссом, но идут. Они хотят, чтобы я остался. Если большой босс захочет сказать, он скажет», — сказал Кокорин в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти). Зимой Кокорин перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.