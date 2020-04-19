Футбольная ассоциация Англии убила около 60 гусей, чтобы защитить игроков от помёта

Футбольная ассоциация Англии (FA) в период с 2018 по 2019 год отстрелила около 60 серых гусей, чтобы обеспечить безопасность игрокам на тренировочных полях, сообщает The Guardian.

Гуси портили газон на базе сборной Англии. По словам представителей FA, птицы регулярно испражнялись на полях, а также оставили большое количество экскрементов в общественных местах, что подвергало риску многих людей.

Футбольная ассоциация Англии получила необходимую лицензию и убила около 60 гусей. Изначально организация не планировала отстрел птиц, но гуманные методы не принесли положительного результата.

Действия FA раскритиковала группа по защите прав животных Stop the Cull.

«Вы выполняете свои обязанности — создаёте пруд, а затем убиваете птиц, которые его используют, потому что вам не нравится помёт на газоне. В этом есть что-то зловещее», — сказал Джей Тирнан из Stop the Cull.