Жена Зе Луиша: мы одни такие придурки сидим дома? Почему столько людей на улицах?

Алеся, русская жена нападающего «Порту» Зе Луиша, известного в России по выступлениям за московский «Спартак», возмутилась количеством людей на карантине, который был введён из-за пандемии коронавируса.

«Я сижу, смотрю в окно и немного не понимаю: это мы одни такие придурки второй месяц сидим дома? Почему столько людей на улицах? Все гуляют — с детьми, бабушками, дедушками. Наслаждаются жизнью, как будто просто ничего не происходит. Даже немного обидно как-то. У нас до сих пор карантин, режим чрезвычайной ситуации», — сказала Алеся в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 158 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 590 тыс.