Бывший пресс-атташе «Анжи» рассказал, как Асильдаров сломал челюсть Сапогову

Бывший пресс-атташе «Анжи» Александр Удальцов раскрыл детали драки Шамиля Асильдарова с Алексеем Сапоговым.

«У них давняя история с пенальти была — ещё со времен «Волги Должен был бить Асильдаров, а Сапогов взял мяч и ударил. Они из-за этого не ладили. Два дня на сборах сталкивались, сначала в гостинице потолкались, но там все рядом были, их растащили. А на следующий день в раздевалке подрались. Все серьёзно было. Сапогову челюсть сломали, отвезли его в больницу в Турции, мы к нему командой потом ездили», — приводит слова Удальцова «Матч ТВ».

32-летний Сапогов в настоящее время является ассистентом главного тренера «Тюмени».

Карьеру футболиста начал в дубле московского «Торпедо». Затем выступал за «Зеленоград», «Волгу» (Тверь) и «Горняк» (Учалы). В составе последнего он стал вторым в споре бомбардиров зоны «Урал-Поволжье» сезона-2011/12 с 17 голами. После этого перешёл в нижегородскую «Волгу», которая выступала в Премьер-лиге. В 2012 году забил свой единственный матч в составе второй сборной России. Форвард отличился в матче с молодёжной сборной Турции (4:1). Летом 2013 года покинул «Волгу» из-за конфликта с руководством, а затем объявил о завершении карьеры. Через полгода был приглашён на сборы «Анжи», где подрался с Шамилем Асильдаровым и получил перелом челюсти. Впоследствии играл за юрмальский «Спартак», «Тосно» и «Юниор».