Источник: Лига чемпионов возобновится 7 августа. Игры будут проходить каждые три дня
Стали известны возможные даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса,
Как сообщает Sky Sport Italia, розыгрыш Лиги Европы планируют возобновить 2-3 августа. Лига чемпионов в свою очередь вернётся 7-8 августа. При этом, игры будут проходить каждые три дня. Ранее сообщалось, что УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов 29 августа.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 158 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 590 тыс.
УЕФА планирует 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021
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