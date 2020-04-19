Источник: Лига чемпионов возобновится 7 августа. Игры будут проходить каждые три дня

Стали известны возможные даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса,

Как сообщает Sky Sport Italia, розыгрыш Лиги Европы планируют возобновить 2-3 августа. Лига чемпионов в свою очередь вернётся 7-8 августа. При этом, игры будут проходить каждые три дня. Ранее сообщалось, что УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов 29 августа.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 158 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 590 тыс.