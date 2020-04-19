Риера назвал «Спартак» русской «Барселоной», а «Локомотив» — «Реалом»

Бывший испанский полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера ответил на вопрос, кто из российский клубов больше всего похож на «Барселону» и «Реал».
«Если мы можем сказать, кто в России «Реал» и кто «Барселона», то «Спартак» будет «Барселоной». Честно. И ЦСКА всегда играет в красивый футбол, и академии, и школы держат уровень: они постоянно с мячом, играют с вратарями. Если у тебя есть мяч, значит, у соперника его нет. А «Реал» – это «Локомотив». Контратаки быстрые, меньше играют красиво», — сказал Риера во время эфира с журналистом Анаром Ибрагимовым в «Инстаграме».
После 22 туров чемпионата России «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Локомотив» в свою очередь находится на втором месте, записав в свой актив 41 очко.
На данный момент из-за пандемии коронавируса сезон в РПЛ временно приостановлен.
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