«Я не привык к такому в «Баварии». Нойер недоволен ходом переговоров о продлении контракта

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о ходе переговоров с клубом о о продлении контракта.

«Все разговоры, которые я вел с клубом ранее, всегда были конфиденциальными. Ничего не просочилось. Но теперь есть детали из текущих обсуждений в СМИ, которые часто являются ложью. Это меня раздражает. Я не привык к такому в «Баварии».

Я хочу играть, пока я в форме. Но самое главное для меня — это доверие. Мне ясно, что просить пятилетний контракт это утопия. Мне 34 года, и я не могу предсказать, каким я буду в 39 лет. Поэтому то, что появлялась в СМИ, не имеет никакого смысла.

Для меня всегда было важно иметь возможность доверять сотрудникам на руководящих должностях — так же, как я предан клубу как игрок и капитан», — приводит слова Нойера Bild.

Нынешнее соглашение с игроком рассчитано до лета 2021 года. В этом сезоне голкипер принял участие в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах, отыграв на ноль в 15 из них. На его счету 38 пропущенных мячей.