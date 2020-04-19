Джейми Варди мог стать игроком «Арсенала» в 2016 году

Нападающий «Лестер-Сити» Джейми Варди был близок к переходу в лондонский «Арсенал» в 2016 году. Об этом рассказал бывший директор «канониров» Дик Лоу.
Согласно информации источника, заинтересованность в английском форварде «лис» проявил лично главный тренер лондонцев Арсен Венгер. На тот момент Джейми Варди стал чемпионом Англии в сезоне 2015/2016, забив 24 гола.
«Сделка с игроком и «Лестером» была согласована. Он приехал к нам со своей женой Ребекой и сел на диван напротив Арсена… И пошёл на попятную. По пути назад в Лестер он позвонил мне и сказал, что хочет подумать до завтра. Когда это происходит, ты понимаешь, что дела плохи», — приводит слова Лоу The Independent со ссылкой на The Athletic.
В текущем сезоне Варди принял участие в 30 играх за «Лестер» во всех турнирах, отметившись 19 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Всего за карьеру 33-летний форвард провёл 340 матчей, в которых забил 160 голов и отдал 68 голевых передач.
В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории турнира, а Варди отметился хет-триком. Видео доступно на «Чемпионате».
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