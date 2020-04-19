Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер полностью восстановился после травмы бедра

Бразильский вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер приступил к полноценным тренировкам, восстановившись после травмы бедра, сообщает Sky Sports.

27-летний вратарь получил травму на тренировке перед матчем Кубка Англии с «Челси» (0:2) и пропустил три матча «Ливерпуля» до приостановки чемпионата, вызванного пандемией коронавируса. Помимо игры с «Челси» Алисон не принимал участия в матчах с «Борнмутом» (2:1) в Премьер-лиге и с «Атлетико» (общий счёт 3:3 и проход мадридского клуба по гостевым голам) в Лиге чемпионов.

«Теперь Алисон должен набирать форму в домашних условиях, как и другие игроки. Все они получают свои программы от фитнес-отдела, поэтому они будут выполнять своё задание и стараться поддерживать хорошую физическую подготовку», — сообщил один из тренеров «Ливерпуля».

В текущем сезоне Алисон провёл 28 матчей во всех турнирах в составе «Ливерпуля», отстояв на ноль в 14 из них.

На «Чемпионате» доступно видео, как Алисон забросил мяч в окно и отпраздновал это в стиле Роналду.