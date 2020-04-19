Британский портал HITC советует «Тоттенхэму» вернуться к варианту с подписанием Дзюбы

Британский портал HITC опубликовало колонку, в которой советует лондонскому «Тоттенхэму» летом вернуться к варианту с подписанием 31-летнего нападающего питерского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

«Приоритетом для «Тоттенхэма» должно являться подписание сменщика для Кейна перед стартом следующей кампании. В январе в «шпоры» сватали многих страйкеров, и одним из них являлся Артём Дзюба из «Зенита». Информацию о том, что «Тоттенхэм» был заинтересован в его услугах, чтобы подменить им Кейна, подтвердил в феврале даже сам Дзюба.

Артём – как раз из тех футболистов, которых так любит Моуринью. Учитывая, что его рост составляет 196 см, Дзюба может скидывать мячи на партнёров, да и сам порой забивать голы не стесняется.

Учитывая, что сейчас творится в мире, для футбольных клубов в финансовом плане наступят теперь сложные времена, и «Тоттенхэм» исключением не является. Подписание свободного агента с таким огромным опытом будет очень умным ходом, а то, что он способен с лёгкостью влиться в систему Моуринью, является громадным бонусом.

Если удастся сохранить Кейна и заполучить для него компетентного сменщика вроде Дзюбы, «Тоттенхэм» решит свои проблемы с атакующей линией, а у Моуринью появится очень хороший шанс провести успешный первый полноценный сезон у руля клуба», — сообщает источник.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с питерским клубом истекает летом 2020 года.

Ранее Дзюба опубликовал видео, которое доступно на «Чемпионате», как он сыграл с детьми в войну.