На матчах АПЛ, проходящих без зрителей, могут начать использовать искусственный шум

В случае возобновления сезона без зрителей клубы английской Премьер-лиги могут прибегнуть к использованию искусственного шума на стадионах, сообщает The Sun со ссылкой на The Times.

«Брайтон» — одна из нескольких команд, которые обсуждали использование искусственного звука, чтобы помочь создать атмосферу. Клубы изучают способы минимизировать потерю преимущества домашнего стадиона, если матчи будут проходить без зрителей на их собственных площадках, а не на нейтральных площадках, что также возможно. Некоторые клубы говорят о том, будут ли уместны предматчевые световые и пиротехнические шоу.

«Внутри клуба мы уже начали думать, как нам приукрасить пустой стадион. Может ли стадион выглядеть лучше, чем пустые синие сидения? Можем ли мы включить искусственный шум на стадионе? Хотят ли этого сидящие дома болельщики и транслирующие компании? Лично я бы предпочёл закрыть сидения. Мы могли бы использовать это пространство в благих целях — например, чтобы отблагодарить медиков.



Все мы очень быстро адаптируемся к обстоятельствам, и в этом настоящий триумф для человечества, поэтому, полагаю, мы привыкнем и играть без зрителей. Это будет странно, и футбол будет не совсем таким, каким мы знаем его, но, если это единственный способ, мы должны подчиниться", — приводит слова исполнительного директора «Брайтона» Пола Барбера The Sun.



Источник сообщает, что клубы Премьер-лиги надеются возобновить сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса, уже 8 июня.

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