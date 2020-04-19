Championat.com Liga Pro продолжается. Вечерний турнир стартует в 17:30

Сегодня, 19 апреля, продолжился первый тур Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20. Уже с 10:30 мск лучшие геймеры страны начали выступления на дневном турнире. С результатами соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».



В 17:30 мск начнётся вечерний турнир Championat.com Liga Pro, в котором примут участие ещё пятеро киберспортсменов. Игроки управляют командами в режиме FIFA Ultimate Team.



1. Михаил Запорожец (Vega Squadron) — «Бавария»

2. Антон Костин (NyanCat FC) — «Челси»

3. Руслан Уразбахтин (TEAM RUSPRO) — «Милан»

4. Антон Кленов (KLENOFF) — «Интер»

5. Данила Шемякин (SHEMYAKIN ONZE) — «Пари Сен-Жермен»



РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ



За трансляциями всех матчей киберспортивных соревнований можно следить на «Чемпионате» и на стриминговой платформе Twitch.