Андрей Лунин может стать вторым вратарём «Реала» в следующем сезоне

Украинский голкипер Андрей Лунин может заменить француза Альфонса Ареола на позиции второго вратаря мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.

По данным источника, Ареола вернётся в «Пари Сен-Жермен», откуда перешёл в «Реал» на правах аренды. Сообщается, что руководство и тренерский штаб «сливочных» уверены в игре 21-летнего украинца, несмотря на недостаток игровой практики, и он является приоритетным вариантом на позицию резервного вратаря «Реала».

Летом 2019 года Лунин перешёл в «Вальядолид» на правах аренды, но не сумел пробиться в основной состав. В январе футболист вернулся в «Реал», а затем был отдан в аренду «Овьедо». В нынешнем сезоне 21-летний голкипер провёл за «Овьедо» 5 матчей и пропустил 6 голов.

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