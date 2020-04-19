Андрей Лунин может стать вторым вратарём «Реала» в следующем сезоне
Украинский голкипер Андрей Лунин может заменить француза Альфонса Ареола на позиции второго вратаря мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.
По данным источника, Ареола вернётся в «Пари Сен-Жермен», откуда перешёл в «Реал» на правах аренды. Сообщается, что руководство и тренерский штаб «сливочных» уверены в игре 21-летнего украинца, несмотря на недостаток игровой практики, и он является приоритетным вариантом на позицию резервного вратаря «Реала».
Летом 2019 года Лунин перешёл в «Вальядолид» на правах аренды, но не сумел пробиться в основной состав. В январе футболист вернулся в «Реал», а затем был отдан в аренду «Овьедо». В нынешнем сезоне 21-летний голкипер провёл за «Овьедо» 5 матчей и пропустил 6 голов.
Лунин: хочу бороться за первый номер в «Реале»
«Реал» опережает конкурентов в борьбе за Холанда
Читайте также
- 19 апреля 2020
-
09:47
-
09:46
-
08:57
-
08:30
-
07:54
-
07:38
-
06:46
-
06:21
-
06:04
-
05:42
-
05:26
-
04:57
-
04:46
-
04:26
-
04:02
-
03:16
-
02:52
-
02:22
-
01:58
-
01:46
-
01:20
-
01:03
-
00:57
-
00:36
-
00:34
-
00:17
-
00:05
- 18 апреля 2020
-
23:55
-
23:39
-
23:36
-
23:24
-
23:14
-
23:11
-
22:59
-
22:58
Партнерский контент