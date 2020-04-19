Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Андрей Лунин может стать вторым вратарём «Реала» в следующем сезоне

Андрей Лунин может стать вторым вратарём «Реала» в следующем сезоне
Футбол / Испания 0

Украинский голкипер Андрей Лунин может заменить француза Альфонса Ареола на позиции второго вратаря мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.

По данным источника, Ареола вернётся в «Пари Сен-Жермен», откуда перешёл в «Реал» на правах аренды. Сообщается, что руководство и тренерский штаб «сливочных» уверены в игре 21-летнего украинца, несмотря на недостаток игровой практики, и он является приоритетным вариантом на позицию резервного вратаря «Реала».

Летом 2019 года Лунин перешёл в «Вальядолид» на правах аренды, но не сумел пробиться в основной состав. В январе футболист вернулся в «Реал», а затем был отдан в аренду «Овьедо». В нынешнем сезоне 21-летний голкипер провёл за «Овьедо» 5 матчей и пропустил 6 голов.

Лунин: хочу бороться за первый номер в «Реале»
«Реал» опережает конкурентов в борьбе за Холанда
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020