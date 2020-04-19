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Владелец «Брайтона»: никто не должен вылететь из АПЛ, если сезон не будет доигран

Владелец «Брайтона»: никто не должен вылететь из АПЛ, если сезон не будет доигран
Футбол / Англия 0

Владелец «Брайтон энд Хоув Альбион» Тони Блум выразил мнения, что ни одна из команд не должна вылететь из английской Премьер-лиги, если сезон, ранее приостановленный из-за пандемии коронавируса, не будет доигран.

«Будет очень сложно убрать кого-то из английской Премьер-лиги, если сезон не будет доигран. Думаю, что не очень честно лишать прописки в АПЛ, если не были сыграны все 38 туров. Я действительно не понимаю, какой процент нужен, чтобы в итоге голосование по данному вопросу было легитимным.

Что касается трансферного окна, не думаю, что клубы будут активны на рынке предстоящим летом. Суммы сделок будут значительно меньше, чем в прошлом году. Фактическая ценность игроков снизилась. И если раньше вы ожидали выручить с продажи одного из игроков £ 15 млн, то сейчас вы просто не получите этих денег», — приводит слова Блума BBC.

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