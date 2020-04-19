Владелец «Брайтона»: никто не должен вылететь из АПЛ, если сезон не будет доигран

Владелец «Брайтон энд Хоув Альбион» Тони Блум выразил мнения, что ни одна из команд не должна вылететь из английской Премьер-лиги, если сезон, ранее приостановленный из-за пандемии коронавируса, не будет доигран.
«Будет очень сложно убрать кого-то из английской Премьер-лиги, если сезон не будет доигран. Думаю, что не очень честно лишать прописки в АПЛ, если не были сыграны все 38 туров. Я действительно не понимаю, какой процент нужен, чтобы в итоге голосование по данному вопросу было легитимным.
Что касается трансферного окна, не думаю, что клубы будут активны на рынке предстоящим летом. Суммы сделок будут значительно меньше, чем в прошлом году. Фактическая ценность игроков снизилась. И если раньше вы ожидали выручить с продажи одного из игроков £ 15 млн, то сейчас вы просто не получите этих денег», — приводит слова Блума BBC.
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