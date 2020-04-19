Евгений Хачериди пытался ударить арбитра после матча с «Витебском»

После матча 5-го тура высшей лиги Беларуси между «Динамо-Брест» и «Витебском», который завершился со счётом 1:0, защитник брестского клуба Евгений Хачериди и массажист Сергей Лапицкий вступили в конфликт с главным арбитром встречи Сергеем Чистовым. Об этом сообщает «Прессбол».
По данным источника, после матча Хачереди пытался ударить судью, а Лапицкий в нецензурной форме высказывался о судейской бригаде и угрожал рефери физической расправой.
Хачериди был удалён с поля на 85-й минуте встречи. Именно после фола украинского защитника судья назначил пенальти в ворота «Динамо», который принёс «Витебску» минимальную победу.
Хачериди перешёл в «Динамо» в октябре 2019 года. Ранее он выступал за «Олком», запорожский «Металлург», «Волынь», киевское «Динамо» и ПАОК. 32-летний защитник трижды становился чемпионом Украины и однажды чемпионом Греции.
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