«Барселона» хочет вернуть Тьяго Алькантару

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара может вернуться в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, исполнительный директор «Барселоны» Хавьер Бордас следит за ситуацией в мюнхенском клубе и хочет вернуть Алькантару в стан сине-гранатовых.
Алькантара перешёл в «Баварию» из «Барселоны» в 2013 году. В составе мюнхенцев Алькантара шесть раз становился чемпионом Германии, трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА и выиграл чемпионат мира среди клубов.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги провёл за «Баварию» 22 матча, забил 3 мяча и получил 7 жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действителен до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что Алькантара продлит соглашение с «Баварией».
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