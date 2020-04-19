Аркадиуш Милик готов покинуть «Наполи» и перейти в «Ювентус»
Польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик заинтересован в переходе в «Ювентус». Об этом сообщает Tuttosport.
Вчера, 18 апреля, стало известно об интересе к Милику со стороны «старой синьоры». По данным источника, Милика и его окружение заинтересовало предложение «Ювентуса», однако трансфер по-прежнему не обсуждался с руководством неаполитанского клуба.
В нынешнем сезоне Милик провёл в составе «Наполи» 16 матчей в итальянской Серии А и забил 9 мячей. «Наполи» набрал 39 очков в 26 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет «Ювентус» (63).
Действующий контракт Милика с «Наполи» рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось об интересе к Милику со стороны «Атлетико», «Милана» и «Шальке».
«Ювентус» поспорит с «Миланом» и «Атлетико» за Милика
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