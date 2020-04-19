Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Аркадиуш Милик готов покинуть «Наполи» и перейти в «Ювентус»

Аркадиуш Милик готов покинуть «Наполи» и перейти в «Ювентус»
Футбол / Италия 0

Польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик заинтересован в переходе в «Ювентус». Об этом сообщает Tuttosport.

Вчера, 18 апреля, стало известно об интересе к Милику со стороны «старой синьоры». По данным источника, Милика и его окружение заинтересовало предложение «Ювентуса», однако трансфер по-прежнему не обсуждался с руководством неаполитанского клуба.

В нынешнем сезоне Милик провёл в составе «Наполи» 16 матчей в итальянской Серии А и забил 9 мячей. «Наполи» набрал 39 очков в 26 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет «Ювентус» (63).

Действующий контракт Милика с «Наполи» рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось об интересе к Милику со стороны «Атлетико», «Милана» и «Шальке».

«Ювентус» поспорит с «Миланом» и «Атлетико» за Милика
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020