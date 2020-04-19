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Хавбек «Краснодара» Тонни де Вильена впервые стал отцом

Хавбек «Краснодара» Тонни де Вильена впервые стал отцом
Футбол / РПЛ 0

Нидерландский полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена впервые стал отцом. Супруга родила футболисту сына, пара назвала мальчика Фьючером.

«Желаем счастья молодым родителям, крепкого здоровья малышу и маме! Пусть Фьючер растёт крепким и сильным, смелым и отважным, как настоящий «бык», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Краснодара» в «Твиттере».

Де Вильена перешёл из «Фейеноорда» в «Краснодар» в 2019 году. В нынешнем сезоне нидерландский футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

«Краснодар» набрал 41 очко в 22 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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