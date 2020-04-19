Хавбек «Краснодара» Тонни де Вильена впервые стал отцом
Нидерландский полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена впервые стал отцом. Супруга родила футболисту сына, пара назвала мальчика Фьючером.
«Желаем счастья молодым родителям, крепкого здоровья малышу и маме! Пусть Фьючер растёт крепким и сильным, смелым и отважным, как настоящий «бык», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Краснодара» в «Твиттере».
Де Вильена перешёл из «Фейеноорда» в «Краснодар» в 2019 году. В нынешнем сезоне нидерландский футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
«Краснодар» набрал 41 очко в 22 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Де Вильена: рад, что мой ребёнок появится на свет в России
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