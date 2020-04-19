Уэйн Руни: больно это признавать, но у «Ливерпуля» лучшая атака в мире

Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни заявил, что считает атакующую линию «Ливерпуля» лучшей в мировом футболе.

«Голы зависят от взаимодействия между игроками, атакующая тройка «Ливерпуля» — идеальный пример. Мохамед Салах и Садио Мане обеспечивают глубину атаки, соперникам приходится отходить к своим воротам, что позволяет Роберто Фирмино опускаться глубже, чтобы получить мяч. Центральные защитники соперника расслабляются, а Салах и Мане с невероятной скоростью делают рывки в свободные зоны.



Это напоминает мне игру Франческо Тотти, когда он был «десяткой» в «Роме» и два вингера атаковали штрафную с флангов.



Больно это признавать, но у «Ливерпуля» лучшая атака в мире на данный момент», — приводит слова Руни Liverpool Echo со ссылкой на его колонку для The Times.