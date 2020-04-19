Уэйн Руни: больно это признавать, но у «Ливерпуля» лучшая атака в мире

Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни заявил, что считает атакующую линию «Ливерпуля» лучшей в мировом футболе.
«Голы зависят от взаимодействия между игроками, атакующая тройка «Ливерпуля» — идеальный пример. Мохамед Салах и Садио Мане обеспечивают глубину атаки, соперникам приходится отходить к своим воротам, что позволяет Роберто Фирмино опускаться глубже, чтобы получить мяч. Центральные защитники соперника расслабляются, а Салах и Мане с невероятной скоростью делают рывки в свободные зоны.
Это напоминает мне игру Франческо Тотти, когда он был «десяткой» в «Роме» и два вингера атаковали штрафную с флангов.
Больно это признавать, но у «Ливерпуля» лучшая атака в мире на данный момент», — приводит слова Руни Liverpool Echo со ссылкой на его колонку для The Times.
- 19 апреля 2020
-
12:55
-
12:38
-
12:33
-
12:24
-
11:59
-
11:50
-
11:49
-
11:28
-
11:24
-
11:02
-
10:49
-
10:42
-
10:30
-
10:28
-
10:04
-
09:59
-
09:47
-
09:46
-
08:57
-
08:30
-
07:54
-
07:38
-
06:46
-
06:21
-
06:04
-
05:42
-
05:26
-
04:57
-
04:46
-
04:26
-
04:02
-
03:16
-
02:52
-
02:22
-
01:58