Плетикоса: верил в сборную России на ЧМ-2018 больше, чем 140 млн россиян

Бывший вратарь московского «Спартака», «Ростова» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса поделился мнением о главном тренере национальной команды России Станиславе Черчесове и отметил, что верил в успешное выступление российской сборной на чемпионате мира 2018 года.



«В первую очередь напомню, что именно Черчесов привёл меня в «Спартак», когда был спортивным директором. За это очень ему благодарен до конца своей жизни. Наша дружба сохранилась до сих пор. Перед чемпионатом мира меня позвали в Нижний Новгород на презентацию вместе с Романом Павлюченко и Александром Мостовым. Я общался с журналистами и сказал им, что Черчесов может добиваться высоких целей. На меня смотрели как на странного человека. Насколько помню, россияне тогда были настроены пессимистично. Никто не верил, что сборная России сможет что-то сделать. Я, один хорват, верил в команду больше, чем 140 млн россиян. Верил в Саламовича, потому что знаю, он умеет принимать правильные решения в тяжёлых ситуациях. Он создал хорошую атмосферу и вывел команду в четвертьфинал.



Особых требований у Черчесова не было, он просто очень много помогал. Тогда началась новая футбольная философия, согласно которой вратарь должен больше играть ногами и начинать атаки. Черчесов так выстроил командную игру, что я с закрытыми глазами мог отдавать ногой передачи любому футболисту. Он понимал мою позицию, и это очень помогало. Когда возвращался в сборную, меня спрашивали, почему я не играю так ногами. Так было, потому что в «Спартаке» у меня был Саламович, понимавший мою роль вратаря», — приводит слова Плетикосы «RT на русском».

Плетикоса: надеюсь, «Спартак» и «Ростов» будут бороться за чемпионство