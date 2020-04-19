Андрей Аршавин: мне так-то тяжело бежать, а вы хотите, чтобы я на дорожке бегал
Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин во время прямого эфира в «Инстаграме» с экс-одноклубником Александром Кержаковым рассказал, как относится к поддержанию формы с помощью беговой дорожки.
«Мне так-то тяжело бежать, а вы хотите, чтобы я на дорожке бегал. Вообще не понимаю, как можно на дорожке бегать, это же муторно», — сказал Аршавин.
Андрей Аршавин — бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008). Футболист завершил профессиональную карьеру в 2018 году и сейчас работает телевизионным экспертом.
Российская Премьер-Лига приостановлена до 31 мая из-за пандемии коронавируса. В чемпионате России сыграно 22 тура. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 50 очков.
«Пережидаем!» Аршавин опубликовал фото с совместного отдыха с Быстровым
«Аршавин — русский Месси». Испанские фанаты прокомментировали статью об Андрее
Читайте также
- 19 апреля 2020
-
12:55
-
12:38
-
12:33
-
12:24
-
11:59
-
11:50
-
11:49
-
11:28
-
11:24
-
11:02
-
10:49
-
10:42
-
10:30
-
10:28
-
10:04
-
09:59
-
09:47
-
09:46
-
08:57
-
08:30
-
07:54
-
07:38
-
06:46
-
06:21
-
06:04
-
05:42
-
05:26
-
04:57
-
04:46
-
04:26
-
04:02
-
03:16
-
02:52
-
02:22
-
01:58
Партнерский контент