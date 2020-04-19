Андрей Аршавин: мне так-то тяжело бежать, а вы хотите, чтобы я на дорожке бегал

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин во время прямого эфира в «Инстаграме» с экс-одноклубником Александром Кержаковым рассказал, как относится к поддержанию формы с помощью беговой дорожки.

«Мне так-то тяжело бежать, а вы хотите, чтобы я на дорожке бегал. Вообще не понимаю, как можно на дорожке бегать, это же муторно», — сказал Аршавин.

Андрей Аршавин — бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008). Футболист завершил профессиональную карьеру в 2018 году и сейчас работает телевизионным экспертом.

Российская Премьер-Лига приостановлена до 31 мая из-за пандемии коронавируса. В чемпионате России сыграно 22 тура. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 50 очков.

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