Артур: горжусь интересом со стороны «Интера», но сейчас думаю только о «Барселоне»
Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос прокомментировал интерес со стороны миланского «Интера».
«Для любого игрока интерес со стороны клуба, который получил такое мировое признание, как «Интер», с отличным тренером и впечатляющей командой, это повод для гордости. При этом сейчас думаю только о «Барселоне». Чувствую себя хорошо в этом клубе и городе и вижу себя в футболке сине-гранатовых ещё многие годы», — приводит слова Артура Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что «Интер» готов обменять нападающего Лаутаро Мартинеса на трёх игроков «Барселоны»: защитника Жан-Клера Тодибо, хавбека Карлеса Аленья и Артура. Позже стало известно, что «Барселона» передумала выплачивать клаусулу игрока в размере € 111 млн.
«Барселона» передумала выплачивать клаусулу Лаутаро Мартинеса
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