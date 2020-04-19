Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Артур: горжусь интересом со стороны «Интера», но сейчас думаю только о «Барселоне»

Артур: горжусь интересом со стороны «Интера», но сейчас думаю только о «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос прокомментировал интерес со стороны миланского «Интера».

«Для любого игрока интерес со стороны клуба, который получил такое мировое признание, как «Интер», с отличным тренером и впечатляющей командой, это повод для гордости. При этом сейчас думаю только о «Барселоне». Чувствую себя хорошо в этом клубе и городе и вижу себя в футболке сине-гранатовых ещё многие годы», — приводит слова Артура Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов обменять нападающего Лаутаро Мартинеса на трёх игроков «Барселоны»: защитника Жан-Клера Тодибо, хавбека Карлеса Аленья и Артура. Позже стало известно, что «Барселона» передумала выплачивать клаусулу игрока в размере € 111 млн.

«Барселона» передумала выплачивать клаусулу Лаутаро Мартинеса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020