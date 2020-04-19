Артур: горжусь интересом со стороны «Интера», но сейчас думаю только о «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос прокомментировал интерес со стороны миланского «Интера».

«Для любого игрока интерес со стороны клуба, который получил такое мировое признание, как «Интер», с отличным тренером и впечатляющей командой, это повод для гордости. При этом сейчас думаю только о «Барселоне». Чувствую себя хорошо в этом клубе и городе и вижу себя в футболке сине-гранатовых ещё многие годы», — приводит слова Артура Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов обменять нападающего Лаутаро Мартинеса на трёх игроков «Барселоны»: защитника Жан-Клера Тодибо, хавбека Карлеса Аленья и Артура. Позже стало известно, что «Барселона» передумала выплачивать клаусулу игрока в размере € 111 млн.