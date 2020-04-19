Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Уткин: болею за «Спартак» 1987 года. Последняя чемпионская команда Бескова

Уткин: болею за «Спартак» 1987 года. Последняя чемпионская команда Бескова
Футбол / РПЛ 0

Блогер Василий Уткин на своей странице в «Инстаграме» рассказал о любимой команде, которой стал «Спартак» 1987 года.

«Чаще всего спрашивают, за кого болею. Мне всегда трудно объяснить, что, чем дальше, тем больше и очень давно, болею не за эмблему, а за людей, а если за команду, то тоже конкретную.

Например, вот за эту. „Спартак“, и именно 1987 года. Последняя итоговая, доведённая до титула, формировавшаяся несколько лет чемпионская команда Бескова. «Спартак» моей пятнадцатилетней юности, последний год моего детства. Дальше — взрослая жизнь, Москва, институт, деньги, секс, совершенно другая история.

Конечно, я без всякого разгона назову любого на этом фото. „Спартак“ без полосы, без рекламы, глубокий, кровяной, артериально-алый цвет, и лучший год зрелого Черенкова.

Вчера „Спартаку“ исполнилось, по теперешнему счёту, 98 лет. Странная дата. „Спартаку“, что я люблю от всего сердца, всегда 15. Мои 15 лет», — написал Уткин.

Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Василия Уткина.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020