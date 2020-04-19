Уткин: болею за «Спартак» 1987 года. Последняя чемпионская команда Бескова

Блогер Василий Уткин на своей странице в «Инстаграме» рассказал о любимой команде, которой стал «Спартак» 1987 года.
«Чаще всего спрашивают, за кого болею. Мне всегда трудно объяснить, что, чем дальше, тем больше и очень давно, болею не за эмблему, а за людей, а если за команду, то тоже конкретную.
Например, вот за эту. „Спартак“, и именно 1987 года. Последняя итоговая, доведённая до титула, формировавшаяся несколько лет чемпионская команда Бескова. «Спартак» моей пятнадцатилетней юности, последний год моего детства. Дальше — взрослая жизнь, Москва, институт, деньги, секс, совершенно другая история.
Конечно, я без всякого разгона назову любого на этом фото. „Спартак“ без полосы, без рекламы, глубокий, кровяной, артериально-алый цвет, и лучший год зрелого Черенкова.
Вчера „Спартаку“ исполнилось, по теперешнему счёту, 98 лет. Странная дата. „Спартаку“, что я люблю от всего сердца, всегда 15. Мои 15 лет», — написал Уткин.
Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Василия Уткина.
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