В Мексике отменили понижение и повышение команд в классе в высших дивизионах на пять лет

Высшие дивизионы чемпионата Мексики будут закрытыми в ближайшие пять лет, сообщает Associated Press.



По информации источника, руководство мексиканской лиги приняло такое решение, чтобы поддержать профессиональные футбольные клубы во время кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса. Таким образом, в ближайшие пять лет в двух ведущих дивизионах страны будет приостановлено повышение и понижение команд в классе. По мнению руководства лиги, эта мера направлена на стабилизацию финансового положения клубов. Кроме того, 12 клубов второго дивизиона Мексики будут получать финансовую помощь в размере € 776 тыс. в течение пяти лет.



Чемпионат Мексики, как и многие другие турниры, приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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