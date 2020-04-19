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Экс-президент «Барселоны»: уверен, что Роналдиньо не знает, почему его посадили в тюрьму

Экс-президент «Барселоны»: уверен, что Роналдиньо не знает, почему его посадили в тюрьму
Футбол / Испания 0

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель поделился мнением о заключении бывшего полузащитника каталонского клуба Роналдиньо в парагвайскую тюрьму.

«Роналдиньо был так же хорош, как Месси, или ещё лучше. Уверен, он до сих пор не знает, почему его посадили в тюрьму. Кто-то обманул его и не рассказал правду», — приводит слова Роселя Mundo Deportivo.

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев. 7 апреля Роналдиньо был выпущен из тюремного заключения под залог. Таким образом, экс-футболист провёл в тюрьме один месяц.

Роналдиньо и его брат вышли из парагвайской тюрьмы под залог в размере $ 1,6 млн
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