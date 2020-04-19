М. Кин может заменить Мартинеса в «Интере»
Итальянский нападающий «Эвертона» Мойзе Кин может заменить форварда Лаутаро Мартинеса в миланском «Интере», сообщает Tuttusport.
«Интер» продолжает поиски нового футболиста на позицию нападающего. По данным источника, генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта видит в качестве замены Мартинесу исключительно молодых игроков, из-за чего «нерадзурри» заинтересованы в приобретении Кина, которому недавно исполнилось 20 лет.
Кин — воспитанник «Ювентуса». Нападающий перешёл из туринского клуба в английский «Эвертон» летом 2019 года. Трансфер обошёлся «ирискам» в € 27,5 млн.
В нынешнем сезоне Кин провёл в английской Премьер-лиге 23 матча, стал автором 1 забитого мяча и отдал 2 результативные передачи.
«Барселона» передумала выплачивать клаусулу Лаутаро Мартинеса
Читайте также
- 19 апреля 2020
-
14:18
-
14:17
-
13:43
-
13:42
-
13:26
-
13:18
-
12:59
-
12:55
-
12:38
-
12:33
-
12:24
-
11:59
-
11:50
-
11:49
-
11:28
-
11:24
-
11:02
-
10:49
-
10:42
-
10:30
-
10:28
-
10:04
-
09:59
-
09:47
-
09:46
-
08:57
-
08:30
-
07:54
-
07:38
-
06:46
-
06:21
-
06:04
-
05:42
-
05:26
-
04:57
Партнерский контент