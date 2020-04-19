Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

М. Кин может заменить Мартинеса в «Интере»

М. Кин может заменить Мартинеса в «Интере»
Футбол / Англия 0

Итальянский нападающий «Эвертона» Мойзе Кин может заменить форварда Лаутаро Мартинеса в миланском «Интере», сообщает Tuttusport.

«Интер» продолжает поиски нового футболиста на позицию нападающего. По данным источника, генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта видит в качестве замены Мартинесу исключительно молодых игроков, из-за чего «нерадзурри» заинтересованы в приобретении Кина, которому недавно исполнилось 20 лет.

Кин — воспитанник «Ювентуса». Нападающий перешёл из туринского клуба в английский «Эвертон» летом 2019 года. Трансфер обошёлся «ирискам» в € 27,5 млн.

В нынешнем сезоне Кин провёл в английской Премьер-лиге 23 матча, стал автором 1 забитого мяча и отдал 2 результативные передачи.

«Барселона» передумала выплачивать клаусулу Лаутаро Мартинеса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020