Ромелу Лукаку: не думаю, что вернусь в английскую Премьер-лигу

Бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку ответил на вопросы подписчиков на своей странице в «Твиттере».



Один из пользователей поинтересовался, будет ли Ромелу когда-нибудь ещё играть в английской Премьер-лиге и планирует ли возвращение в «Эвертон».



«Не думаю, что вернусь в АПЛ. Впрочем, время, проведённое в „Эвертоне“, мне очень понравилось», — ответил Лукаку.



Другой пользователь захотел узнать, собирается ли Лукаку вернуться в «Андерлехт», как Венсан Компани.



«Безусловно», — ответил Лукаку.

Лукаку перешёл в миланский «Интер» летом 2019 года. Ранее бельгийский форвард выступал в составе таких клубов английской Премьер-лиги, как лондонский «Челси», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».