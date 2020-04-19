Ромелу Лукаку: не думаю, что вернусь в английскую Премьер-лигу
Бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку ответил на вопросы подписчиков на своей странице в «Твиттере».
Один из пользователей поинтересовался, будет ли Ромелу когда-нибудь ещё играть в английской Премьер-лиге и планирует ли возвращение в «Эвертон».
«Не думаю, что вернусь в АПЛ. Впрочем, время, проведённое в „Эвертоне“, мне очень понравилось», — ответил Лукаку.
Другой пользователь захотел узнать, собирается ли Лукаку вернуться в «Андерлехт», как Венсан Компани.
«Безусловно», — ответил Лукаку.
Лукаку перешёл в миланский «Интер» летом 2019 года. Ранее бельгийский форвард выступал в составе таких клубов английской Премьер-лиги, как лондонский «Челси», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
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