Плетикоса: Каррера заслуживал остаться в «Спартаке»

Бывший вратарь московского «Спартака», «Ростова» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса отметил, что красно-белым не следовало увольнять экс-наставника Массимо Карреру.



«Жаль, что после той первой за 16 лет победы команда не стала сильнее — ни игроки, ни менеджеры, ни администрация. Жаль, что произошла ситуация с Массимо Каррерой. До сих пор думаю, что он заслуживал остаться в «Спартаке», вокруг него надо было строить более сильную команду.



Надеюсь, всё исправится и мы снова увидим тот «Спартак», каким он должен быть. Но сейчас красно-белые могут один матч провести хорошо, а второй провалить, потому что психология утеряна. Менталитет формируется, когда постоянно побеждаешь — то в Кубке, то в чемпионате. Тогда в команду будут приходить игроки, которые не станут расслабляться на тренировках и уж тем более на матчах», — приводит слова Плетикосы «RT на русском».

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