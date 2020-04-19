«Севилья» интересуется Сердаром Азмуном

«Севилья» заинтересовалась нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном. Об этом сообщает AS.
По данным источника, «Севилья» намерена усилить линию атаки в летнее трансферное окно, и Азмун вписывается в планы руководства.
Ранее сообщалось, что с окружением 25-летнего иранского футболиста контактируют представители итальянского «Наполи». Отмечается, что спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли настолько большой поклонник Сердара, что следит за его игрой уже несколько месяцев. В услугах Азмуна заинтересованы и несколько клубов английской Премьер-лиги, а также мадридский «Атлетико».
Сердар выступает за «Зенит» с 2019 года. Ранее играл за «Рубин» и «Ростов». В нынешнем сезоне провёл 21 матч в чемпионате России, забил 10 мячей (1 – с пенальти) и отдал 6 результативных передач.
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