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Игроки клуба «Ухань» вернулись в город спустя три месяца

Игроки клуба «Ухань» вернулись в город спустя три месяца
Футбол / Прочие турниры 0

Игроки футбольного клуба «Ухань» вернулись в одноимённый город, в котором базируется команда.

Напомним, в конце 2019 года в Ухане была зафиксирована вспышка COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Весной ситуация в провинции Хубэй стабилизировалась.

Футболисты были вынуждены покинуть Ухань в январе из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Игроков на железнодорожной станции города встречали болельщики в медицинских масках.

Фото можно посмотреть на странице футбольного клуба «Ухань» в «Инстаграме».

По последним данным, в мире зафиксировано 2,3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 160 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 600 тыс. человек.

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