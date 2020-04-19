Игроки клуба «Ухань» вернулись в город спустя три месяца

Игроки футбольного клуба «Ухань» вернулись в одноимённый город, в котором базируется команда.



Напомним, в конце 2019 года в Ухане была зафиксирована вспышка COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Весной ситуация в провинции Хубэй стабилизировалась.



Футболисты были вынуждены покинуть Ухань в январе из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Игроков на железнодорожной станции города встречали болельщики в медицинских масках.

Фото можно посмотреть на странице футбольного клуба «Ухань» в «Инстаграме».

По последним данным, в мире зафиксировано 2,3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 160 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 600 тыс. человек.