«Монако» хочет подписать Дриса Мертенса и предлагает игроку € 8 млн в год

«Монако» интересуется бельгийским нападающим «Наполи» Дрисом Мертенсом. Об этом сообщает Onze Mondial.

По данным источника, французский клуб готов предложить футболисту зарплату, вдвое превышающую нынешнюю. Таким образом, 32-летний форвард может получать в «Монако» € 8 млн в год.

Ранее стало известно, что «Наполи» предложил Мертенсу продолжить сотрудничество на два года. Клуб готов платить форварду € 4,5 млн за один сезон, а также пообещал существенные бонусы (€ 5 млн за 10+ голов, € 5,5 млн — за выход в Лигу чемпионов).

В нынешнем сезоне Мертенс провёл 21 матч в чемпионате Италии, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач. В 7 встречах Лиги чемпионов форвард записал в актив 6 голов и 1 результативную передачу.