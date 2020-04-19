«Ростов» совместно с болельщиками клуба провёл благотворительную акцию

«Ростов» вместе с фанатами клуба провёл благотворительную акцию для пожилых болельщиков клуба, которые находятся дома на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.



Активные болельщики «Ростова» доставили пенсионерам продуктовые наборы и предметы первой необходимости.



«Призываем вас по возможности помогать пожилым соседям и знакомым, находящимся на самоизоляции. В такие моменты, как никогда, нужно показать единство и дух», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

Видео можно посмотреть на канале «Ростова» в YouTube.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Ухане (Китай). По последним данным, в мире зафиксировано 2,3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 160 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 600 тыс. человек.