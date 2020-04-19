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«Ростов» совместно с болельщиками клуба провёл благотворительную акцию

«Ростов» совместно с болельщиками клуба провёл благотворительную акцию
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» вместе с фанатами клуба провёл благотворительную акцию для пожилых болельщиков клуба, которые находятся дома на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Активные болельщики «Ростова» доставили пенсионерам продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

«Призываем вас по возможности помогать пожилым соседям и знакомым, находящимся на самоизоляции. В такие моменты, как никогда, нужно показать единство и дух», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

Видео можно посмотреть на канале «Ростова» в YouTube.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Ухане (Китай). По последним данным, в мире зафиксировано 2,3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 160 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 600 тыс. человек.

На фасаде «Ростов Арены» появилась надпись «Спасибо медицинским работникам»
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