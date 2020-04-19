Джан: Сарри не дал мне заслуженного шанса в «Ювентусе»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан заявил, что наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри не дал футболисту возможности проявить себя, пока тот выступал за туринский клуб.

«Последние несколько месяцев выдались очень сложными. В прошлом сезоне я был важной частью команды. Мы заслуженно выиграли чемпионат, и я провёл много хороших матчей в Лиге чемпионов. Новый тренер не дал мне заслуженного шанса, но, по большей части, я хорошо провёл время в Турине, за что благодарен. Сейчас эта глава моей жизни подошла к концу», — приводит слова Джана Sport Bild.

Джан перешёл из «Ювентуса» в стан «шмелей» в зимнее трансферное окно на правах аренды, а в феврале заключил с клубом полноценный контракт. Джан является воспитанником мюнхенской «Баварии». Футболист выступал за леверкузенский «Байер» и «Ливерпуль». В «Ювентус» немец перешёл летом 2018 года на правах свободного агента.