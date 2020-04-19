Мората: играть против ван Дейка — это как врезаться в гору

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората поделился мнением о лучших защитниках, против которых ему приходилось играть.



«Не знаю, делает он это специально или нет, но каждый раз, когда мы встречаемся на поле, Кьеллини меня уничтожает. Серхио Рамос тоже очень сильный защитник. А когда играешь против ван Дейка, кажется, что врезаешься в гору», — приводит слова Мораты AS.

В нынешнем сезоне Мората принял участие в 24 матчах Примеры, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

Мадридский «Атлетико» набрал 45 очков в 27 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований является «Барселона», набравшая 58 очков в 27 матчах. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.