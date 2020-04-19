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Руководство Ла Лиги и Федерация футбола Испании договорились доиграть сезон

Руководство Ла Лиги и Федерация футбола Испании договорились доиграть сезон
Футбол / Испания 0

Руководство Ла Лиги, Федерация футбола Испании (RFEF) и Высший спортивный совет (CSD) договорились доиграть сезон чемпионата Испании, сообщает Marca.

По данным источника, вчера, 18 апреля, состоялась встреча между президентом CSD Ирен Лосано, президентом RFEF Луисом Рубиалесом и президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом, которая продолжалась восемь часов. Сообщается, что стороны пришли к согласию, что сезон чемпионата Испании не будет завершён досрочно.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

В чемпионате Испании сыграно 27 туров. Турнирную таблицу Примеры возглавляет «Барселона», набрав 58 очков, на втором месте — мадридский «Реал» (56).

В Испании определены участники еврокубков на случай, если сезон завершится досрочно
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