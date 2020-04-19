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В РПЛ рассказали, что будет с истекающими контрактами футболистов и тренеров

В РПЛ рассказали, что будет с истекающими контрактами футболистов и тренеров
Футбол / РПЛ 0

На официальном сайте Российской Премьер-Лиги появилась информация о ситуации с контрактами футболистов и тренеров, которые истекают по окончании сезона-2019/2020. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Все трудовые договоры на территории России регулируются законодательством нашей страны. РПЛ рекомендовала сторонам таких соглашений провести переговоры, чтобы найти оптимальное и справедливое решение.

На основе пункта 2 статьи 18 регламента ФИФА, публикуем рекомендации для самых распространённых случаев:

– если договор истекает в первоначальную дату окончания сезона, рекомендуется продлить срок действия договора до новой даты окончания;
– если соглашение рассчитано с первоначальной даты начала следующего сезона, рекомендуется перенести срок вступления соглашения в силу на новую дату следующего сезона.

Тем не менее окончательное решение остаётся за клубами, у которых есть законное право самостоятельно определять, как поступать в каждом случае», — говорится в сообщении.

РПЛ планирует возобновление сезона с середины июня до середины июля
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