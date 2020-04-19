Игроки и тренеры «Ромы» отказались от зарплат до конца сезона

Футболисты и тренеры «Ромы» приняли решение об отказе от заработной платы до конца сезона, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Таким образом, игроки и тренерский штаб команды не будут получать зарплату на протяжении четырёх месяцев. Благодаря этому клуб снизит финансовые потери во время кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Также это поможет поднять зарплату сотрудникам клуба, ранее отправленным в отпуск за счёт государственной программы поддержки.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса чемпионат Италии был приостановлен на неопределённый срок.

«Рома», в 26 турах набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.