Каррера: Тедеско может сделать крутую работу в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

«Для меня Гарри Поттер — это Пирло. Он маэстро. Я не смотрю сейчас игры „Спартака“. Мне не хватает времени, сконцентрирован на своей работе. „Спартаку“ нужно время. Там много молодых игроков, Тедеско может сделать крутую работу в клубе. Но я с ним не знаком», — сказал Каррера в прямом эфире с Марией Командной в «Инстаграме».

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.



«Спартак», набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 22 матчах подопечных Доменико Тедеско одержали 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений.