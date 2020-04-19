Массимо Каррера: есть мечта возглавить «Ювентус», она всегда со мной

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, признался, что хочет стать наставником «Ювентуса».

«Да, у меня есть мечта возглавить „Ювентус“. Она всегда со мной, я же фанат „Ювентуса“.

Я считаю, что лучше доиграть все чемпионаты. Можно доиграть чемпионаты и осенью. Забыть об этом сезоне нельзя. Это тяжело. Как можно определить чемпиона сейчас?" — сказал Каррера в прямом эфире с Марией Командной в «Инстаграме».

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.



«Спартак», набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 22 матчах подопечные Доменико Тедеско одержали 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений.