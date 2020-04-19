Массимо Каррера: Россия оказала Италии невероятную помощь

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, прокомментировал решение правительства России направить гуманитарную помощь Италии.



«Я слышал про гуманитарную помощь России. Россия оказала нам невероятную помощь», — сказал Каррера в прямом эфире с Марией Командной в «Инстаграме».

В конце марта Россия направила в Италию 14 бортов ВКС с медоборудованием, мобильными комплексами для дезинфекции, средствами защиты и военными специалистами в качестве гуманитарной помощи в борьбе с распространением COVID-19.

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.



«Спартак», набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 22 матчах подопечные Доменико Тедеско одержали 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений.