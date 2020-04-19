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Каррера: не знаю, вернусь ли когда-нибудь в «Спартак»

Каррера: не знаю, вернусь ли когда-нибудь в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, заявил, что он не знает, вернётся ли когда-либо в российский клуб

«Я не знаю, вернусь ли когда-нибудь в „Спартак“, — сказал Каррера в прямом эфире с Марией Командной в «Инстаграме».

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.

АЕК, набрав в 26 матчах 51 очко, занимает 3-е место в чемпионате Греции. Отставание афинского клуба от лидирующего «Олимпиакоса» составляет 15 очков. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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