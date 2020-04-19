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Евсеев — о дуэли с Гиггзом: мы оба были как звери

Евсеев — о дуэли с Гиггзом: мы оба были как звери
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своём противостоянии с бывшим полузащитником сборной Уэльса Райаном Гиггзом.

«Продолжаю свой алфавит. Искал другое слово на букву Г — и никак. Только это. Гиггз. Самая моя памятная дуэль в футболе. Мы оба и так были как звери. Путёвка на Евро-2004 на кону, амбиции, престиж. А тут ещё мой подкат. Шипами в икру. Сбоку, ниже колена. Шли на мяч. Видел, что он успевает чуть раньше. Но я не стал тормозить. Хотя бил в него так, чтобы не сломать. Всё-таки это футбол, не драка.

Гиггз после этого завёлся. Так против него, наверное, давно не играли. Если играли вообще. Он ответил тоже грязно. Сначала ударил головой в бровь. Потом локтем в лицо, когда судьи не видели. Но при этом тоже ломать меня не хотел. Бил на грани травмы. Зла на него не держал. Как и он на меня.

Перед игрой в Уэльсе руки мы друг другу пожали. Хотя был эпизод, когда он мяч, ушедший за бровку, нарочно в меня ударил. Звал Гиггза на свой прощальный матч, он обещал приехать, но в последний момент не смог. А ещё у меня была дуэль с Зиданом. Когда я зубами ему в лысину вцепился и кровь пустил. Вот думаю, З в моём алфавите это Зидан или нет? Ещё не решил", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

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