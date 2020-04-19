Массимо Каррера: желаю всего лучшего «Спартаку» и фанатам. Скучаю по ним и по Москве

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, признался, что скучает по болельщикам красно-белых и российской столице.



«Я желаю всего лучшего „Спартаку“ и фанатам. Скучаю по Москве. Это отличный город, скучаю по фанатам, по победам, по эмоциям, которые они дарили мне.

В настоящий момент мне нечего сказать про то, что я могу купить в АЕК кого-то из «Спартака». Слишком большая цена. АЕК не имеет столько денег", — сказал Каррера в прямом эфире с Марией Командной в «Инстаграме».



Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.



«Спартак», набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 22 матчах подопечные Доменико Тедеско одержали 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений.