Роналду вместе с семьёй отметил день рождения племянницы во время карантина

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вместе с семьёй отметил день рождения племянницы.

На празднике присутствовало довольно много людей, несмотря на правила карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти) и сделал три результативные передачи.



Ранее нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии постригся дома. Парикмахером была его девушка Джорджина. Роналду также в очередной раз призвал людей не покидать свои дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.