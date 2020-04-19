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Представитель «Тоттенхэма» оценил вероятность трансфера Дзюбы

Представитель «Тоттенхэма» оценил вероятность трансфера Дзюбы
Футбол / РПЛ 0

Директор по развитию лондонского «Тоттенхэма» Роман Дубов выразил мнение, что английский клуб не будет покупать нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Перейдёт ли Дзюба в «Тоттенхэм»? Пока ещё Гарри Кейн не ушёл от нас, вопрос с его будущим не определён, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя. Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артёма в «Тоттенхэме» мы не увидим. Но время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах», — сказал Дубов в программе «После футбола» на канале «Матч ТВ».

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.

Британский портал HITC советует «Тоттенхэму» вернуться к варианту с подписанием Дзюбы
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