Артём Самсонов: на весенних результатах «Торпедо» сказалась несыгранность

Защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов оценил результаты команды в весенней части сезона.
«Думаю, на результатах сказалась несыгранность, ведь в межсезонье у нас поменялась половина состава. Хотя на сборах мы чувствовали себя комфортно, я видел, что команда нащупывает свою игру. Но товарищеские матчи и официальные – разные вещи. С одной стороны, мы испытывали давление, с другой – нам не хватало взаимопонимания на поле. Пауза нам не помешает, уверяю, что, когда мы выйдем из карантина, всё будет хорошо.
Готово ли «Торпедо» к Премьер-лиге? Не могу говорить за всех, но скажу от себя и лица всех футболистов: мы сделаем всё возможное, чтобы это случилось. Конечно, нам предстоит большой объём работы, но, думаю, и мы, и клуб готовы к повышению в классе.
После отказа «Армавира» от дальнейшего участия в ФНЛ нам прибавится три очка, и мы выйдем на промежуточное первое место. Многие сейчас кричат: «Давайте закончим сезон сейчас, тогда мы напрямую попадём в Премьер-лигу». Но я считаю, что правильнее будет доиграть первенство», — приводит слова Самсонова пресс-служба клуба.
- 19 апреля 2020
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