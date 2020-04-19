Жоржиньо уличили в секс-переписке с сотрудницей «Челси». Девушка игрока ждёт ребёнка

Полузащитник «Челси» Жоржиньо оказался в центре секс-скандала, пишет Daily Star co ссылкой на The Sun.
Фанат «Арсенала» Аарон Хьюз рассказал об отношениях футболиста с бывшей танцовщицей на шесте Элизой Скалькон, работающей в «Челси». В прошлом году Хьюз встречался с девушкой и собирался сделать ей предложение, однако прочитал в её телефоне интимную переписку с Жоржиньо.
Скалькон и Жоржиньо познакомились, когда девушку попросили временно побыть его переводчиком, так как она хорошо говорит на итальянском.
Антуан Гризманн и Элиза Скалькон
Фото: «Инстаграм»
По словам Аарона, Жоржиньо присылал ей множество сообщений. Бразилец в смс уговаривал Элизу поехать с ним в гостиницу. В одном из сообщений футболист спросил девушку по-итальянски, какой секс она предпочитает, «дикий» или «романтический». Элиза ответила: “Дикий”. Жоржиньо написал: «Хорошо». Также девушка описывала футболисту, какие у неё есть татуировки.
Фото: «Инстаграм»
Аарон прочитал их переписку за несколько часов до вылета пары на Шри-Ланку, где он собирался сделать девушке предложение. Скалькон уверяла парня, что он неправильно понял ситуацию, однако в итоге пара рассталась.
В начале апреля сообщалось, что звезда шоу «Голос» Кэтрин Хардинг ждёт ребёнка от Жоржиньо. У полузащитника «Челси» уже есть двое детей, а у Кэтрин есть дочка от известного актёра Джуда Лоу. Сообщалось, что Жоржиньо в прошлом году тайно расстался со своей женой Натальей Летери.
- 19 апреля 2020
-
20:23
-
19:59
-
19:58
-
19:33
-
19:18
-
19:15
-
18:54
-
18:30
-
18:19
-
18:07
-
18:01
-
17:49
-
17:42
-
17:38
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:29
-
17:20
-
17:15
-
17:13
-
16:58
-
16:47
-
16:41
-
16:27
-
16:04
-
15:52
-
15:40
-
15:36
-
15:25
-
15:19
-
14:56
-
14:56
-
14:45
-
14:42