Результаты всех футбольных матчей 19 апреля

19 апреля состоялись очередные матчи в чемпионатах Никарагуа, Тайваня, Туркменистана и Таджикистана.



Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. 18-й тур

«Чинандега» — «Депортиво Окоталь» — 2:3

«Дирьянхен» — «Реал Мадрис» — 3:1

«Мунисипаль Халапа» — «Реал Эстели» — 1:2

«Манагуа» — «Вальтер Ферретти» — 1:0

«Депортиво Лас-Сабанас» — «Хувентус Манагуа» — 1:1

Тайвань. Премьер-лига. 2-й тур

«Хан Юэнь» — «Тайчжун Футуро» — 1:1

«Тайнань Сити» — «Тайпауэр» — 0:1

«Татунг» — «Тайчэн Лайонз» — 4:0

«Мин Чуань Юниверсити» — НТУС — 2:2

Таджикистан. Высшая лига. 3-й тур

«ЦСКА-Памир» — «Локомотив-Памир» — 3:1

«Истиклол» — «Хатлон» — 2:2

Туркмения. Премьер-лига. 4-й тур

«Алтын Асыр» — «Копетдаг» — 1:1

Туркмения. Молодёжное первенство

«Небитчи» — «Энергетик» — 2:1

«Ахал» — «Шагадам» — 1:1

«Мерв» — «Ашхабад» — 3:2

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.