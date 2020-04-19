Результаты всех футбольных матчей 19 апреля

19 апреля состоялись очередные матчи в чемпионатах Никарагуа, Тайваня, Туркменистана и Таджикистана.
Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. 18-й тур
«Чинандега» — «Депортиво Окоталь» — 2:3
«Дирьянхен» — «Реал Мадрис» — 3:1
«Мунисипаль Халапа» — «Реал Эстели» — 1:2
«Манагуа» — «Вальтер Ферретти» — 1:0
«Депортиво Лас-Сабанас» — «Хувентус Манагуа» — 1:1
Тайвань. Премьер-лига. 2-й тур
«Хан Юэнь» — «Тайчжун Футуро» — 1:1
«Тайнань Сити» — «Тайпауэр» — 0:1
«Татунг» — «Тайчэн Лайонз» — 4:0
«Мин Чуань Юниверсити» — НТУС — 2:2
Таджикистан. Высшая лига. 3-й тур
«ЦСКА-Памир» — «Локомотив-Памир» — 3:1
«Истиклол» — «Хатлон» — 2:2
Туркмения. Премьер-лига. 4-й тур
«Алтын Асыр» — «Копетдаг» — 1:1
Туркмения. Молодёжное первенство
«Небитчи» — «Энергетик» — 2:1
«Ахал» — «Шагадам» — 1:1
«Мерв» — «Ашхабад» — 3:2
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.
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