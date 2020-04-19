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Результаты всех футбольных матчей 19 апреля

Результаты всех футбольных матчей 19 апреля
Футбол / Прочие турниры 0

19 апреля состоялись очередные матчи в чемпионатах Никарагуа, Тайваня, Туркменистана и Таджикистана.

Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. 18-й тур

«Чинандега» — «Депортиво Окоталь» — 2:3
«Дирьянхен» — «Реал Мадрис» — 3:1
«Мунисипаль Халапа» — «Реал Эстели» — 1:2
«Манагуа» — «Вальтер Ферретти» — 1:0
«Депортиво Лас-Сабанас» — «Хувентус Манагуа» — 1:1

Тайвань. Премьер-лига. 2-й тур

«Хан Юэнь» — «Тайчжун Футуро» — 1:1
«Тайнань Сити» — «Тайпауэр» — 0:1
«Татунг» — «Тайчэн Лайонз» — 4:0
«Мин Чуань Юниверсити» — НТУС — 2:2

Таджикистан. Высшая лига. 3-й тур

«ЦСКА-Памир» — «Локомотив-Памир» — 3:1
«Истиклол» — «Хатлон» — 2:2

Туркмения. Премьер-лига. 4-й тур

«Алтын Асыр» — «Копетдаг» — 1:1

Туркмения. Молодёжное первенство

«Небитчи» — «Энергетик» — 2:1
«Ахал» — «Шагадам» — 1:1
«Мерв» — «Ашхабад» — 3:2

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.

Туркмения - Премьер-лига. 4-й тур
19 апреля 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Алтын Асыр
Ашхабад
Окончен
1 : 1
Копетдаг
Ашхабад
1:0 Сапаров – 78'   1:1 Бердыев – 87'
Таджикистан - Высшая лига. 3-й тур
19 апреля 2020, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА-Памир
Душанбе
Окончен
3 : 1
Локомотив-Памир
Душанбе
1:0 Гафоров – 6'   2:0 Васиев – 30'   2:1 Зоиров – 50'   3:1 Ибрагимов – 79'
Таджикистан - Высшая лига. 3-й тур
19 апреля 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Истиклол
Душанбе
Окончен
2 : 2
Хатлон
Бохтар
0:1 Баки-Ахунов – 8'   1:1 Джалилов – 32'   1:2 Шарипов – 44'   2:2 Джалилов – 90+5' (пен)
Удаления: нет / Шарипов – 79'
Никарагуа - Примера. Клаусура. 18-й тур
19 апреля 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Мунисипаль Халапа
Халапа
Окончен
1 : 2
Реал Эстели
Эстели
0:1 – 23'   0:2 – 60'   1:2 – 66'
Никарагуа - Примера. Клаусура. 18-й тур
19 апреля 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Манагуа
Манагуа
Окончен
1 : 0
Вальтер Ферретти
Манагуа
1:0 – 80'
Никарагуа - Примера. Клаусура. 18-й тур
19 апреля 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Дирьянхен
Дирьямба
Окончен
3 : 1
Реал Мадрис
Сомото
0:1 – 16'   1:1 – 35'   2:1 – 44'   3:1 – 89'
Никарагуа - Примера. Клаусура. 18-й тур
19 апреля 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Депортиво Лас-Сабанас
Лас-Сабанас
Окончен
1 : 1
Хувентус Манагуа
Манагуа
0:1 – 16'   1:1 – 68'
Никарагуа - Примера. Клаусура. 18-й тур
19 апреля 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Чинандега
Чинандега
Окончен
2 : 3
Депортиво Окоталь
Окоталь
0:1 – 48'   1:1 – 68'   1:2 – 77'   2:2 – 80'   2:3 – 88'
Тайвань - Премьер-лига. 2-й тур
19 апреля 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Хан Юэнь
Синьбэй
Окончен
1 : 1
Тайчжун Футуро
Тайчжун
0:1 – 12'   1:1 – 66'
Тайвань - Премьер-лига. 2-й тур
19 апреля 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Тайнань Сити
Тайнань
Окончен
0 : 1
Тайпауэр
Гаосюн
0:1 – 43'
Тайвань - Премьер-лига. 2-й тур
19 апреля 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Татунг
Тайбэй
Окончен
4 : 0
Тайчэн Лайонз
Синьбэй
1:0 – 6'   2:0 – 20'   3:0 – 35'   4:0 – 58'
Тайвань - Премьер-лига. 2-й тур
19 апреля 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Мин Чуань Юниверсити
Таоюань
Окончен
2 : 2
НТУС
Тайчжун
1:0 – 18'   1:1 – 41'   1:2 – 50'   2:2 – 76'
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