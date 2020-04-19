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Кокорин: трансфер в Европу могут организовать только Ткаченко и Артёмов

Кокорин: трансфер в Европу могут организовать только Ткаченко и Артёмов
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который выступает на правах аренды за «Сочи», рассказал, почему российским футболистам сложно уехать в Европу.

«В России всего два агента, которые на слуху и могут организовать трансфер в Европу. Герман Ткаченко и Олег Артёмов – они уже устраивали такие переходы, у них есть какие-то завязки сто процентов. А если ты у конкурента или вообще без агента? Как ты сам этот переход устроишь?» — сказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.

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